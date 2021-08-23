Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва

В Федеральной резервной системе (ФРС) США хранятся 21,9 т золота, которое принадлежит Центробанку Афганистана. Однако пока оно хранится в Америке, активы регулируются внутренними законами, сообщил глава отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фэн. Ранее представитель администрации США заявлял, что не даст «Талибану» (организация признана террористической и запрещена в России) доступа к средствам ЦБ Афганистана. Новое правительство не получит и резервы в золоте, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Подобные меры могут стать прецедентом для введения аналогичных мер и другими государствами, поддерживающими Соединенные Штаты, сообщил эксперт.

США и Великобритания замораживали активы других стран и ранее. Последний подобный пример — отказ Банка Англии выдавать золотые резервы Венесуэлы новой легитимной власти, из-за того что Лондон не признал правительство Николаса Мадуро, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Она уверена, что то же самое произойдет с Афганистаном, если Америка откажется признавать новую власть.

Из-за риска лишиться активов Россия почти полностью распродала гособлигации США, а ФНБ отказалась от доллара. Также ранее вывод части запасов золота из Америки начали Германия и Турция, сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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Слили слитки: объемы афганского золота в ФРС США оценили в 21,9 т