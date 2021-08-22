Вторая нитка «Северного потока – 2» полностью уложена в зоне Дании

Полностью завершилась укладка второй нитки «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании. Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» пересекло границу зоны Германии. Датский участок газопровода длиной 147 км оказался самым проблемным, передает телеканал «Известия». Власти страны долго блокировали выдачу разрешений на строительство магистрали в своих водах. Когда же все документы от Копенгагена были получены, в дело вмешались санкции США. Угрозы Вашингтона заставили западных подрядчиков в декабре 2019-го отказаться от продолжения работ. С прошлого года Россия достраивает «Северный поток – 2» своими силами. Трубопровод рассчитан на доставку в Европу 55 млрд кубометров газа в год. Общая протяженность двух ниток «Северного потока – 2» почти две с половиной тысячи километров. Строителям осталось уложить на дно Балтики примерно 15 км труб.

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