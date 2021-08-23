Звездная Lorde: певица вышла на солнце, а Эд Ширан ушел в церковь

Диджей Imanbek вместе с российскими рэперами делает ремейк «Кавказской пленницы», Эд Ширан поет в церкви, а Lorde — на пляже. Поп-звезды стараются зацепить публику не только музыкой, но и антуражем клипов. Впрочем, если получается, почему бы и нет? «Известия» выбрали музыкальные новинки недели, на которые стоит обратить внимание.

Клип недели

Imanbek & KDDK & YaRick — Bam

Казахский диджей Imanbek стал всемирно известен после ремикса на трек Roses SAINt JHN. А когда эта работа завоевала «Грэмми», парень оказался на олимпе электронной музыки. Впрочем, нет сомнений, это только начало блестящей карьеры. Как Imanbek и обещал в интервью «Известиям», он освоил вертушки и уже дал ряд выступлений, в том числе в России. Но для успешной гастрольной деятельности необходимо набрать репертуар и стать узнаваемым. Обе задачи артист сейчас активно решает. Пример тому — новый клип, где компанию Imanbek составили наши соотечественники: рэпер KDDK и саунд-продюсер YaRick.

Переработка хита 1982 года Bam Bam Sister Nancy получилась действительно эффектной, на удивление актуально звучащей, но нас больше зацепила даже не музыка, а режиссерское решение ролика, — за него отвечал Евгений Курицын. Сюжет здесь отсылает к «Кавказской пленнице», а Imanbek играет одного из знаменитой троицы Трус–Балбес–Бывалый. Спародирована, в частности, сцена укола в заднее место — в клипе его делают огромным шприцем с надписью Vaccine, что выглядит особенно злободневно.

Авторов можно было бы обвинить в дурновкусии, но сама композиция звучит слишком иронично, чтобы относиться к этой работе всерьез.

Сингл недели

Ed Sheeran — Visiting Hours

На днях Эд Ширан объявил дату выхода нового альбома. Пластинка, вместо названия у которой знак «=» («равно» или equals по-английски), появится в продаже 29 октября. На диске будет 14 треков, один из них — бодрый поп Bad Habits — ранее уже был опубликован в качестве сингла, другой же — проникновенную балладу Visiting Hours — артист приберег для анонса «=».

По тексту можно решить, что Ширан поет об отце: «Жаль, что в раю / Нет часов посещений, / Чтобы прийти и поделиться хорошими новостями, / Что она растет. / И я бы хотел, чтобы ты ее увидел. / То, чему она учится у меня, / я знаю от тебя...»

Слушайте Visiting Hours — Ed Sheeran на Яндекс.Музыке

Но, к счастью, папа музыканта жив-здоров, а эти слова посвящены австралийскому музыкальному продюсеру Майклу Гудински, ушедшему из жизни в марте этого года. Тогда же, весной, Эд исполнил Visiting Hours вживую на мероприятии в память о Гудински.

Теперь можно услышать студийную версию этой мелодичной, трогательной, хотя и несколько шаблонной композиции. А еще — посмотреть видео, снятое в церкви: Ширан вместе с небольшим хором (отсылка к собственному детству?) там поет Visiting Hours вживую, и роскошное эхо собора оказывается как нельзя кстати.

Альбом недели

Lorde — Solar Power

Название нового альбома новозеланской звезды Lorde — «Энергия солнца» — в полной мере соответствует содержанию: кажется, что большинство песен наполнены светом и летней негой. И, пожалуй, это выглядело бы весьма наивно, если бы не виртуозное, предельно изобретательное продюсирование. За звучание диска отвечал Джек Антонофф, работавший с Lorde и над предыдущим, сверхуспешным лонгплеем Melodrama, а еще — с Ланой Дель Рей на двух последних альбомах и многими другими певицами.

Слушайте Solar Power — Lorde на Яндекс.Музыке

Антонофф как раз мастер такого саунда, в котором электроника и акустические инструменты, переплетаясь, создают выразительное, дышащее звуковое «облако», убаюкивающее и одновременно позволяющее с наслаждением вылавливать из него различные сочетания.

Спорный вопрос, насколько хорош сам мелодический материал. Пожалуй, безусловных хитов здесь нет, некоторой запоминаемостью обладают титульный трек (в клипе на эту песню Lorde веселится на пляже) и предпоследний Mood Ring. Но почему красота должна быть именно в мелодиях? Лорд как будто сознательно избегает цепляющих мотивов, а потому композиции можно слушать как фоновую музыку, по кругу, они не надоедают. Но стоит сконцентрироваться — и получаешь настоящее меломанское удовольствие.

Трансляция недели

Beethoven: Symphony No. 9 | Jordi Savall & Le Concert des Nations

В немецком Бонне стартовал Бетховенский фестиваль. В течение трех недель в родном городе великого композитора прозвучат все девять его симфоний, причем начать решили с последней. Ее 20 августа исполнили боннский камерный хор Vox Bona, солисты и оркестр Le Concert des Nations под управлением выдающегося аутентиста Жорди Саваля. Музыканты играли по новой, уточненной редакции партитуры, которая была опубликована только в прошлом году. Широкая публика, конечно, вряд ли почувствует какие-то отличия нотного текста, но на что невозможно не обратить внимание, так это на то, как звучит бетховенская музыка на старинных инструментах.

Натуральные валторны, скрипки и виолончели с жильными струнами дают, конечно, иную окраску (обратите внимание, например, на начало четвертой части — Presto). И если в случае с барочными произведениями этим уже никого не удивишь, Бетховен, тем более поздний, всё же по-прежнему куда чаще исполняется без претензий на историческую точность. Тем интереснее услышать образцовую аутентичную интерпретацию, отражающую новейшие взгляды ученых на это произведение и по-савалевски изысканную. Концерт шел в прямой трансляции, видеозапись по-прежнему доступна на YouTube.