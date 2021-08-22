В День флага прошел пляжный фестиваль «Холи» в Сочи

В День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, в Сочи прошел пляжный фестиваль «Холи».

Главной составляющей праздника стали сухие безопасные краски в цветах триколора. Участники бросались ими друг в друга, как на традиционном фестивале в Индии. Кроме того, они использовали разноцветные дымовые шашки.

На сцене прошли выступления диджея, музыкантов, акробатических и танцевальных коллективов. Также для гостей была подготовлена пиньята с блестками в цветах российского флага.

День государственного флага отмечается 22 августа с 1994 года. В эту дату по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

В этом году в честь праздника россиян ждали более 70 мероприятий в дистанционном и очном форматах. Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Кроме того, российский триколор длиной 1 тыс. м развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. В акции, приуроченной к Дню государственного флага, приняли участие 600 человек.

21 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин в День государственного флага примет участие в торжественной церемонии поднятия российского триколора в Парке Победы на Поклонной горе.