«Артек» развернул километровый флаг России в Крыму

Российский триколор длиной в 1 тыс. м развернули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба лагеря.

«В международном детском центре прошла акция «В единстве — сила, а в силе единства — победа». С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров», — говорится в сообщении.

Акция приурочена ко Дню государственного флага России. Согласно пресс-службе «Артека», в ней приняли участие 600 человек.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что президент России Владимир Путин в День государственного флага примет участие в торжественной церемонии поднятия российского триколора в парке Победы на Поклонной горе.

Накануне сообщалось, что культурные площадки Москвы организуют праздничную программу в честь Дня государственного флага России. Горожан ждут более 70 мероприятий в дистанционном и очном форматах.

День государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В эту дату по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.