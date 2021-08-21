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Путин 22 августа примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
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Путин 22 августа примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

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Президент России Владимир Путин в День государственного флага, 22 августа, в парке Победы на Поклонной горе примет участие в торжественной церемонии поднятия российского флага. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Помимо этого, президент встретится с представителями партии «Единая Россия». Запланировано обсуждение инициатив и предложений в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с населением.

Накануне сообщалось, что культурные площадки Москвы организуют праздничную программу в честь Дня государственного флага России. Горожан ждут более 70 мероприятий в дистанционном и очном форматах.

Так, граждане смогут прослушать лекцию об истории российского флага, посетить бесплатные тематические экскурсии и поучаствовать в мастер-классах.

День государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.

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