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В Москве организуют более 70 мероприятий ко Дню государственного флага

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Культурные площадки Москвы организуют праздничную программу в честь Дня государственного флага Российской Федерации, россиян ждут более 70 мероприятий в дистанционном и очном форматах. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал mos.ru.

«Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн- и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи», — отметила Сергунина, добавив, что мероприятия пройдут с 20 по 22 августа.

В частности, москвичи и гости города смогут прослушать лекцию об истории российского флага, посетить бесплатные тематические экскурсии и принять участие в мастер-классах и квестах.

В число онлайн-мероприятий, приуроченных к празднику, вошли виртуальные выставки, лекции и концертные программы.

Подчеркивается, что в ходе всех событий, которые пройдут в офлайн-формате, будут соблюдаться необходимые санитарные меры.

День государственного флага отмечается 22 августа с 1994 года.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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