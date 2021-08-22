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Мобильный отряд врачей ФМБА поможет пострадавшим от пожаров жителям Якутии

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Врачи сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и волонтеры «Молодежки ОНФ» окажут помощь пострадавшим от лесных пожаров жителям Якутии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в воскресенье, 22 августа.

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Ожидается, что первая группа врачей вылетит в Якутск уже 23 августа. В течение ближайших двух недель в регион прибудут около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений ФМБА со всей страны. Это терапевты, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, офтальмологи, оториноларингологи, рентгенологи, хирурги, неврологи, а также средний медперсонал.

Совместно с местными медиками они обследуют более 500 человек, задействованных в тушении лесных пожаров в Якутии. Кроме того, в регион направят группу медицинских специалистов для лечения пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что из-за сложившейся чрезвычайной ситуацией с лесными пожарами в июне – августе к ликвидации возгораний привлекли волонтеров из числа жителей республики и других регионов. Во время тушения пожаров отмечалось увеличение числа обращений за медпомощью по поводу ухудшения самочувствия, дыхательной недостаточности, с ожогами роговицы глаз и открытых частей тела.

По инициативе «Единой России» достигнута договоренность с ФМБА об оказании необходимой медпомощи местным жителям. Врачи проведут углубленный медицинский осмотр и диспансеризацию добровольцев и сотрудников силовых структур – участников ликвидации пожаров.

Мобильные отряды ФМБА будут работать в республике до октября. За это время специалисты смогут посетить большинство территорий, наиболее пострадавших во время бедствия, среди которых: города Якутск и Мирный, Таттинский, Горный и Намский районы.

В свою очередь активисты единого волонтерского штаба партии из числа «Молодежки ОНФ» помогут в восстановлении инфраструктурных объектов первой необходимости. Добровольцы проведут комплекс мер по профилактике пожаров, созданию и обновлению минерализованных полос. Будут организованы пункты приема граждан для проведения юридических консультаций и оказанию психологической помощи. Первая группа добровольцев прибудет в регион уже на этой неделе.

«Единая Россия» выразила благодарность за оперативное решение вопроса с отправкой мобильного медицинского отряда в Якутию руководителю ФМБА России Веронике Скворцовой.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

В этот же день в региональном управление МЧС сообщалось, что бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами.

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