Облачная погода и до +23 градусов ожидаются в Москве 22 августа

Облачную погоду с прояснениями и до 23 градусов тепла прогнозирует в Москве в воскресенье, 22 августа, Гидрометцентр России.

Днем в столице ожидается от 21 до 23 градусов тепла, в Московской области температура поднимется не выше +24 градусов. Погоду в столичном регионе пообещали преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/c. Давление сохранится на уровне 746 мм ртутного столба.

В ночное время в Москве столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов тепла. При этом в Подмосковье может похолодать до +7 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Скорость западного ветра составит 5–10 м/c. Давление будет на уровне 748 мм ртутного столба.

18 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что 21 и 22 августа температура воздуха в столице опустится до +23…+25 градусов. Также москвичей ждут облачность с неустойчивыми прояснениями и дожди.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе похолодание до +17 градусов.