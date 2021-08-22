Критиковавший вакцинацию американский радиоведущий умер от COVID

Радиоведущий Фил Валентайн из Теннесси, США, который критиковал вакцинацию и требования носить медицинские маски, скончался после нескольких недель борьбы с COVID-19. Об этом в субботу, 21 августа, рассказала газета The Guardian со ссылкой на сообщение радиостанции SuperTalk 99.7 WTN, на которой тот работал.

«Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн. Пожалуйста, будьте мыслями с семьей Валентина, помолитесь за него», — говорится в Twitter СМИ.

О своем диагнозе журналист объявил в Facebook в июле. Среди симптомов коронавируса он описал кашель, заложенность носа и усталость. Уже тогда Валентайн посоветовал слушателям пройти вакцинацию, но, тем не менее, сказал, что есть несколько «очень эффективных альтернатив» иммунизации.

Ранее, 18 августа, президент Штатов Джо Байден заявил, что в стране в настоящее время «пандемии непривитых».

Как отметил Байден, в стране прививку от коронавируса не сделали еще 85 млн человек. Он указал, что эти люди могут вакцинироваться и в данный момент подвергаются реальному риску заболевания.

Байден уточнил, что практически все случаи госпитализации с COVID-19 в стране приходятся на тех, кто не вакцинировался. Однако американский лидер добавил, что число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80% по сравнению с результатами прошлого месяца.

Ранее, 16 августа, издание New York Post со ссылкой на официальные лица сообщило, что администрация президента США объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от COVID-19 для всех, кто уже полностью привился двумя дозами вакцины.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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