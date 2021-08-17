В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена объявит об обязательной вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от COVID-19 для всех, кто уже полностью привился двумя дозами вакцины. Об этом сообщило в понедельник, 16 августа, издание New York Post со ссылкой на официальные лица.

По мнению собеседников издания, официальное заявление будет сделано на этой неделе. Подобное решение станет свидетельством того, что коронавирусная инфекция в США перешла в разряд эндемических заболеваний.

Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после второй дозы. Отмечается, что, согласно данным портала, первые бустеры будут колоть не раньше середины сентября.

Это объясняется тем, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, должно выдать разрешение двухкомпонентной вакцине Pfizer/BionTech именно в данный период, передают источники AssociatedPress.

Ранее, 4 августа, издание The New York Times сообщило, что FDA США собирается полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября. В настоящее время препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, Moderna — 1 июня. Последняя еще не представила все данные, которые требуются для окончательного утверждения своей вакцины. Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение позднее в текущем году.

4 августа Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса.