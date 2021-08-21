В Крыму предложили переоборудовать квартиру Зеленского под студию телеканала

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму можно переоборудовать под студию местного телеканала «Крым 24». С таким предложением после введенных украинской стороной санкций выступил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов Совбеза <...>. Хватит миндальничать! Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала «Крым 24», метраж позволяет», — сказал Крючков в беседе с журналистами 21 августа.

Он также предложил передать недвижимость других украинских политиков различным СМИ Крыма для создания домов отдыха и пансионатов для своих сотрудников.

Комментируя новые украинские санкции, Крючков добавил: «Результат нулевой, но для пиара «Крымской платформы» пойдет».

В 2019 году в пресс-службе украинского лидера сообщали, что его супруга Елена Зеленская приобрела недвижимость в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в соответствии с законодательством Украины в апреле 2013 года. После покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

Россия со своей стороны ввела новые санкции против 73 украинских официальных лиц. В частности, в списке фигурируют глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.