Россия ввела дополнительные санкции против Украины

Россия ввела новые санкции против 73 украинских официальных лиц, соответствующий перечень утвердил в пятницу, 20 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем фигурируют глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. В перечень попали в общей сложности 73 украинских чиновника, всего под санкции попадают 922 госслужащих.

Ранее в тот же день СНБО Украины ввел санкции против против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Мария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

Украина впервые объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические санкции против 322 физических и 68 юридических лиц из Украины. В список попали высокопоставленные политики и чиновники, в том числе, тогдашний глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава Совета национальный безопасности и обороны Александр Турчинов и другие.

Ограничительные меры предусматривали заморозку счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества ряда украинских граждан на территории России. Кроме того, попавшие под санкции украинцы потеряли возможность вывести деньги за пределы страны.

Такие меры были приняты правительством России на основании указа президента страны Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

В сентябре 2020 года Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.