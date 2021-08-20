Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Мир
Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана
Общество
Иммунолог рассказал о переболевшем коронавирусом шесть раз пациенте
Общество
Минюст признал телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом
Мир
СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян
Армия
Около 200 тыс. военных примут участие в стратегических учениях «Запад-2021»
Общество
Пропавшую три дня назад годовалую девочку под Смоленском нашли живой
Мир
НАТО заморозило предоставлявшуюся правительству Афганистана помощь
Мир
На Украине завершили расследование дел в отношении Медведчука и Козака

СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Об этом 20 августа сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — сказал Данилов.

При этом он отметил, что перечень большой и с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, СНБО ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Мария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

Помимо прочего совет принял решение о национализации предприятия «Черкассы Азот» бизнесмена Дмитрия Фирташа.

11 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Как считает Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

Ранее, 23 июля, Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против российского интернет-ритейлера Wildberries и его учредителей. Всего решением Зеленского в силу вступило два санкционных списка.

Ранее, 24 июня, Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также против банков в Донецке и Луганске. Так, в санкционном списке также значатся Газпромбанк, коммерческий Инвестрастбанк, Краснодарский краевой инвестиционный банк, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Впервые Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021