СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Об этом 20 августа сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — сказал Данилов.

При этом он отметил, что перечень большой и с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, СНБО ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Мария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

Помимо прочего совет принял решение о национализации предприятия «Черкассы Азот» бизнесмена Дмитрия Фирташа.

11 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Как считает Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

Ранее, 23 июля, Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против российского интернет-ритейлера Wildberries и его учредителей. Всего решением Зеленского в силу вступило два санкционных списка.

Ранее, 24 июня, Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка и ВТБ, а также против банков в Донецке и Луганске. Так, в санкционном списке также значатся Газпромбанк, коммерческий Инвестрастбанк, Краснодарский краевой инвестиционный банк, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».

Впервые Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.