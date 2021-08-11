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Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций

Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций

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Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Об этом в среду, 11 августа, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

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«К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой платформы по деоккупации Крыма будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — сообщил он «РИА Новости».

Как считает Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

«Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы», — заключил он.

Ранее, 9 августа, в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали возвращение Крыма под контроль Киева и защиту коренных народов от преследований главными задачами страны. Так, в офисе считают, что в настоящее время крымско-татарский народ «испытывает массовые притеснения и преследования за позицию неприятия оккупации и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».

При этом 12 июля президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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