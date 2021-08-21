Три человека погибли в результате ДТП под Псковом

В Псковской области иномарка столкнулась с грузовиком, в результате три человека погибли, об этом стало известно «Известиям».

По предварительной информации, в ночь на 21 августа на федеральной трассе Санкт-Петербург — Невель легковой автомобиль Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. Трое погибших находились в легковушке.

На месте происшествия работают следственно- оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Вечером 20 августа в результате аварии в Карачаево-Черкессии погибли двое взрослых и ребенок, еще четверо госпитализированы. По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал с превышением скорости, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником УАЗ «Патриот».