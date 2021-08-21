Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

В результате аварии в Карачаево-Черкесской Республике погибли три человека, в том числе ребенок, еще четверо госпитализированы. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в 21:15 (совпадает с мск) в пятницу на 249-м км автодороги Майкоп — Зеленчукская. По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал с превышением скорости, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с внедорожником УАЗ «Патриот».

«На месте погибли два человека — водитель Kia Rio и его пассажир. В Зеленчукскую центральную районную больницу были доставлены двое несовершеннолетних из автомашины Kia Rio и трое из УАЗ «Патриот». <...> Впоследствии скончался несовершеннолетний», — рассказали в ведомстве.

20 августа четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и двумя грузовиками под Саратовом.