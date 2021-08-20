Четыре человека погибли в ДТП с двумя грузовиками под Саратовом

Четыре человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и двумя грузовиками под Саратовом. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ», после чего «Ларгус» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека — две женщины, мужчина и ребенок. Они скончались на месте. Еще трое человек госпитализированы.

Ранее, 15 июля, в результате ДТП на федеральной автотрассе Саратов–Волгоград пострадало 11 человек, в том числе шестеро детей. Неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. Десяти пострадавшим потребовалась госпитализация.