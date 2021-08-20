Празднование Дня города отменили в Ростове-на-Дону

В администрации Ростова-на-Дону приняли решение об отмене празднования 272-ой годовщины со дня основания города 11 сентября. Причиной стало предписание Роспотребнадзора, которое запрещает все культурно-массовые мероприятия в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как отмечает RostovGazeta, показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области на 100 тыс. жителей составляет 2834 человека, а коэффициент распространения равен единице, что является недопустимыми условиями для организации массовых мероприятий.

Ранее на организацию Дня города администрация Ростова-на-Дону собиралась потратить более 8,6 млн рублей.