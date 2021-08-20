Российские ПВО в Сирии сбили 22 израильские ракеты

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сирийских арабских сил российского производства уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем. Об этом 20 августа сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства уничтожено 22 ракеты», — сказал контр-адмирал.

По данным заместителя руководителя Центра, среди комплексов ПВО САР были российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».

Отмечается, что в результате ракетных ударов Израиля в Сирии военнослужащие и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что сирийские ПВО отражали ракетную атаку на юго-западе страны. Источник агентство SANA сообщал, что удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены были по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.