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Российские ПВО в Сирии сбили 22 израильские ракеты

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Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сирийских арабских сил российского производства уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем. Об этом 20 августа сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства уничтожено 22 ракеты», — сказал контр-адмирал.

По данным заместителя руководителя Центра, среди комплексов ПВО САР были российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С».

Отмечается, что в результате ракетных ударов Израиля в Сирии военнослужащие и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что сирийские ПВО отражали ракетную атаку на юго-западе страны. Источник агентство SANA сообщал, что удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены были по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.

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