ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на юго-западе страны, сообщает 19 августа SANA.

«Средства ПВО противостоят вражеским целям в небе над Дамаском», — сказано в тексте.

По словам военного источника, удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

Ранее агентство писало, что в окрестностях Дамаска, который находится неподалеку от ливийской границы, слышны звуки взрывов.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее в июле по территории Сирии было осуществлено несколько израильских атак. Так, 25 июля сирийские военные отразили атаку ВВС Израиля по провинции Дамаск.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены также по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. Шиитские ополченцы понесли потери, однако других подробностей не приводится.