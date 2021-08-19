Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россияне обыграли команду США на старте ЧМ по пляжному футболу
Мир
Угрожавший взорвать бомбу в Вашингтоне мужчина сдался полиции
Мир
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
Спорт
Месси и Роналду не будут бороться за звание игрока года по версии УЕФА
Общество
Пранкера опросили в полиции после видео с «нападением» на пенсионерку в Москве
Спорт
Путин поприветствовал участников ЧМ по пляжному футболу в Москве
Мир
Шредер назвал президентов США виновными в захвате Афганистана талибами
Мир
ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском
Общество
В ОП предложили запретить необоснованный сбор персональных данных

ПВО Сирии отражают атаку над Дамаском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на юго-западе страны, сообщает 19 августа SANA.

«Средства ПВО противостоят вражеским целям в небе над Дамаском», — сказано в тексте.

По словам военного источника, удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

Ранее агентство писало, что в окрестностях Дамаска, который находится неподалеку от ливийской границы, слышны звуки взрывов.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее в июле по территории Сирии было осуществлено несколько израильских атак. Так, 25 июля сирийские военные отразили атаку ВВС Израиля по провинции Дамаск.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены также по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии. Шиитские ополченцы понесли потери, однако других подробностей не приводится.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021