Visa заявила о намерении штрафовать банки за комиссии в Wildberries

Платежные системы Visa и MasterCard направили в банки-эквайеры, работающие с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на соответствующие письма, подлинность которых подтвердили источники в банках.

Так, в письме Visa банкам сообщалось, что введение дополнительных комиссий со стороны Wildberries является нарушением правил. Компания попросила финансовые организации расследовать инцидент и проверить, не делает ли маркетплейс наценок при оплате картой Visa. Если кредитные организации не сообщат платежной системе о результатах расследования до 31 августа и не исправят выявленные нарушения, им грозит штраф в размере $25 тыс. с ежемесячным возрастанием на $25 тыс.

В письме MasterCard также пригрозили штрафами за нарушения, пообещав начислять по нарастающей от $20 тыс. до $100 тыс. Если ответ не предоставят в срок, банк должен будет заплатить еще $15 тыс.

В свою очередь, Wildberries распространил заявление, в котором сообщил о начавшемся давлении зарубежных платежных систем на российские банки. В компании назвали «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке».

С 16 августа Wildberries ввел новые ценовые условия. Согласно заявлению компании, «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay ее нет.

17 августа Visa начала собственное расследование по этому факту. В компании выступили «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».