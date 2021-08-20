Wildberries заявил о незаконном давлении иностранных платежных систем на банки РФ

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries распространил заявление 20 августа, в котором сообщил о начавшемся давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за решения компании предоставить скидки при оплате картами «Мир», через систему быстрых платежей (СПБ), SberPay (сервис Сбербанка) и публикации комиссий иностранных систем.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — говорится в заявлении Wildberries, поступившем в «Известия» в пятницу.

В компании назвали «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке».

В онлайн-ритейлере напомнили, что такие манипуляции являются незаконными, поскольку получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем, — и посоветовали их составителям еще раз перечитать их внимательно.

«Подчеркнем, что мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами. 16 августа мы в Wildberries снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В компании сожалеют, что, несмотря на то что зарубежные платежные системы ранее выражали готовность к переговорам, что было поддержано и в Wildberries, в результате предпочли язык угроз и ультиматумов.

Маркетплейс также сообщил, что в зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже, что является очевидным фактом дискриминации российского предпринимательства, в частности, малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов.

«Неоднократно звучала мысль среди экспертов о том, что западные платежные системы, по сути, установили новый «налог» для россиян — так как их аналогичные тарифы в Европе, США и Азии в разы ниже отечественных. Как минимум покупатели имеют право знать о размере этого «оброка» и о том, что у них действительно есть выбор его не платить», — заключили в Wildberries.

С 16 августа Wildberries ввел новые ценовые условия. Согласно заявлению компании, «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay ее нет.

17 августа Visa начала собственное расследование по этому факту. В компании выступили «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский со своей стороны заявил «Известиям» об обеспокоенности возможной дискриминации миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

Позже в тот же день «Известиям» заявили в Wildberries, что приветствуют готовность MasterCard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений. В маркетплейсе подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей безосновательны, так как тарифы устанавливают сами MasterCard и Visa. Интернет-магазин же не влияет на эти тарифы и не формирует их.