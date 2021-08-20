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Путин и Меркель отметили важность переговоров в нормандском формате

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Нельзя допустить того, чтобы переговоры по ситуации в Донбассе в нормандском формате зашли в тупик. На это указала 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент РФ согласился с канцлером, отметив, что другого инструмента для разрешения кризиса нет и к переговорам «нормандской четверки» нужно относиться с уважением.

Он также проинформировал Меркель, что Украина законодательно готовит выход из Минских соглашений.

В связи с этим Путин призвал канцлера ФРГ в ходе ее визита на Украину оказать влияние на Киев и побудить его выполнять все обязательства в рамках минских договоренностей.

Новость дополняется.

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