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Путин попросил Меркель убедить Киев выполнять обязательства по Донбассу

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Президент России Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель в ходе ее визита на Украину оказать влияние на Киев и побудить его выполнять все обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом российский лидер сообщил 20 августа на пресс-конференции по итогам встречи с немецким политиком.

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«Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», — сказал глава государства.

Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

«Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается», — констатировал Путин.

О том, что канцлер ФРГ посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, стало известно 13 августа. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, визит состоится 22 августа.

На следующий день экс-глава украинского МИДа Павел Климкин предположил, что президента поставят перед выбором, связанным с ситуацией в Донбассе. По его мнению, Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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