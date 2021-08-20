В Гоа погибли две российские туристки

В индийском штате Гоа погибли две гражданки РФ. Предпринимаются меры по получению информации по данному вопросу от правоохранительных органов штата. Об этом сообщил российским журналистам атташе генерального консульства России в Мумбае Олег Калеущенко.

«Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих трагических случаях от нашей волонтерской организации «Гоа Хелп», действующей в Гоа. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все возможные меры для получения официальной информации от гоанских правоохранителей. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа», — цитирует его «РИА Новости».

Атташе добавил, что генконсульство собирается оказать всю необходимую помощь родственникам погибших женщин в выяснении обстоятельств их смерти, а также оформлении соответствующих документов.

2 августа сообщалось о трех погибших и семи тяжело пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим 22 российских туристов в турецкой провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.