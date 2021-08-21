А он нечаянно нагрянет: правдолюбивый лидер и красная линия корриды

Какими методами узбекский лидер решил бороться с чиновничьим очковтирательством, кто потерял свой министерский пост из-за колдовства и какое дело испанским феминисткам оказалось до фестиваля корриды. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Медовый спас по-ланкийски

Президент Киргизии Садыр Жапаров, предлагавший своим согражданам лечить коронавирус настойкой иссык-кульского корня, оказался далеко не одинок в своей непоколебимой вере в эффективность нетрадиционных способов борьбы с COVID-19.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи, например, искренне считала, что лучшим средством против коронавируса служит травяной сироп с медом и мускатным орехом, созданный одним из местных шаманов по рецепту, увиденному им во сне . При этом Ванняраччи не только попивала спасительное зелье сама, но и активно продвигала его употребление среди сограждан. Один раз по совету шамана она даже вылила немного «благословенной» воды в реку, чтобы положить конец пандемии в Шри-Ланке. И хотя врачи отвергли утверждения об эффективности сиропа, тысячи ланкийцев то и дело устремлялись в деревню к шаману в центральной части страны, чтобы раздобыть чудо-средство от COVID-19.

А он нечаянно нагрянет Павитра Ванняраччи (слева) Фото: Global Look Press/Xinhua

При этом ставка на шарлатанские методы не только не спасла саму женщину от болезни (в январе она заразилась COVID-19 и попала в реанимацию), но и стоила ей должности. На этой неделе президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял министра здравоохранения с должности «за использование колдовства и волшебных зелий для борьбы с распространением коронавируса» . Впрочем, она всё же осталась в правительстве. И теперь возглавляет министерство транспорта.

Весь такой внезапный

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев взял на вооружение очень простой и крайне эффективный способ борьбы с потемкинскими деревнями — он просто решил спонтанно менять маршруты в ходе поездок по стране .

« Неожиданные маршруты учат местных лидеров не расслабляться », — заявил глава государства на этой неделе в интервью газете «Янги Узбекистан», выражая свое недовольство тем, что местные власти убирают улицы, стелют новые газоны и рассаживают клумбы в ночь перед его приездом, тут же забывая о благосостоянии вверенных им городов и сел с его отъездом.

А он нечаянно нагрянет Дорога через пустыню, ведущая к городу Нурата, Навоийская область, Узбекистан Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Шавкат Мирзиеев также напомнил, что не любит «высокопарных слов и красивых цифр, не имеющих абсолютно никакого отношения к реальной ситуации», о чем не раз предупреждал свою команду. Впрочем, говорить в лицо президенту горькую правду, которая помогает главе Узбекистана принимать верные решения, научились далеко не все чиновники — многие так и продолжили выдавать приукрашенную информацию.

«Я стараюсь не допускать такого. Мы попрощались со многими из тех, кто не понимает этой истины, и требования в этом вопросе всегда будут жесткими», — предостерег на будущее чиновников-очковтирателей узбекский лидер.

Недешевое неудовольствие

С приходом к власти в Афганистане радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) во всех регионах страны в десять раз выросла цена на паранджу (по-другому бурка) — мусульманскую одежду для женщин, прикрывающую тело и полностью скрывающую лицо.

На днях представитель политического офиса движения «Талибан» Сухейль Шахин анонсировал, что новые власти обяжут всех женщин носить хиджаб — накидку, которая покрывает голову и плечи , но не скрывает лицо. Про паранджу пока никто не заикался. Кроме того, талибы обещали, что новое правительство Афганистана обеспечит «права женщин в рамках системы шариата», в частности, позволив им учиться и работать.

А он нечаянно нагрянет Фото: Global Look Press via ZUMA Press/tk2

Но многие в стране, с содроганием вспоминающие о прошлой жизни под талибами, всё-таки решили подстраховаться . И ринулись в лавки, чтобы загодя обеспечить своих жен и дочерей одеждой, которая за последние 20 лет перешла в разряд раритета.

Во время прежнего правления «Талибана» с 1996 по 2001 год афганские девушки и женщины не только вынуждены были ходить в парандже, но и не имели права учиться, работать и выходить из дома без родственника мужского пола.

Именами не вышли

Город на севере Испании Хихон, в котором на протяжении 123 лет проводился фестиваль корриды, решил раз и навсегда покончить с этой порочной традицией . Как пояснила мэр Ана Гонсалес, местные власти и так давно задумывались над запретом корриды на фоне растущей оппозиции жителей бессмысленному убийству быков. Но события в ходе последнего фестиваля стали последней каплей в чаше терпения.

Дело в том, что двух быков, убитых на этой неделе, звали Феминист и Нигериец, что власти сочли верхом неполиткорректности . «Город, который верит в равенство женщин и мужчин, верит в интеграцию и двери, открытые для всех, не может допускать такие вещи», — сказала градоначальница, объявляя конец корриде, которая, к слову, ежегодно приносила в городскую казну только за счет одной аренды арены для боя быков по €50 тыс.

А он нечаянно нагрянет Фото: ТАСС/EPA/ALBERTO MORANTE

Решение положительно встретили организации по защите животных и феминистские ассоциации (возмущенные увязкой кровавой забавы с их благородным движением). А вот заводчики быков высказали недоумение. По правилам, установленным министерством сельского хозяйства Испании, всем бойцовским быкам исстари присваиваются имена их матерей , чтобы в родословных была прослеживаемость, пояснил союз, представляющий интересы более 350 заводчиков. И напомнил: коровы Феминистка и Нигерийка появились в Испании еще в 1986 году и почему-то никто тогда не возмущался, равно как никого не смущало и участие в прежних боях быков по кличке Испанец и Прихожанин.

Впрочем, как минимум один раз опасения по поводу оскорбления чьих-то чувств заставляли менять быкам клички: так, на фестивале корриды вскоре после окончания гражданской войны в Испании в 1939 году быка Коммунист переименовали в Мирадора .

Неплохо устроился

На этой неделе власти Ирландии решили одарить странствующего моржа по кличке Уолли, обитающего ныне у берегов страны, плавучей «кушеткой», чтобы животное могло отдыхать на ней после плавания и охоты . Правда, это стало не столько проявлением заботы о морже, унесенном от своего дома в Арктике на дрейфующей льдине, сколько попыткой подстраховаться от новых бед. Ведь только на нынешней неделе Уолли потопил две лодки у берегов Ирландии .

Уолли впервые появился вблизи Изумрудного острова в середине марта. Как предполагают ученые, животное заснуло на льдине (а вне воды моржи в среднем спят до 19 часов в сутки), в то время как течение относило его всё дальше от дома, пока он не оказался у Ирландии . В апреле неожиданный гость перебрался к побережью Уэльса, оттуда доплыл до Франции, побывал в Испании, а потом решил вновь вернуться на территорию Великобритании, проведя на островах Силли около полутора месяцев, прежде чем плыть обратно в Ирландию.

А он нечаянно нагрянет Фото: ТАСС/PA/Niall Carson

Проблема оказалась в том, что для своих «пит-стопов» животное неизменно выбирало дорогие моторные лодки. И не все из них выдерживали 800-килограммовый груз. Именно тогда у активистов из общества британских дайверов по спасению морской жизни появилась идея установить для Уолли плавучий понтон. Теперь эту идею взяли на вооружение и ирландцы.