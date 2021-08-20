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Актер из сериала «Моя прекрасная няня» стал жертвой мошенников

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Российский актер Владислав Демченко стал жертвой мошенников. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, артист, находясь на отдыхе, стал получать СМС о якобы возможности возвращения кешбека за операции по банковской карте.

Однако 55-летний Демченко не понял, что ссылка в сообщениях перевела его на фейковый сайт. Артист ввел на ресурсе свои личные данные, и вскоре с его счета стали списываться деньги. Мошенники похитили у него 70 тыс. рублей.

Правоохранители по факту произошедшего проводят проверку.

Выпускник Театрального училища имени Щукина заслуженный артист РФ Владислав Демченко известен своими ролями в ряде популярных российских телесериалов, в том числе в картинах «Час Волкова», «Моя прекрасная няня», «Балабол».

Также он снимался в таких фильмах, как «Завтра была война», «Шантажист», «Криминальный талант» и др.

15 июля в Positive Technologies рассказали, как отличить мошеннические ссылки. На таком сайте пользователя обязательно попросят ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу, но может произойти и автоматическая загрузка зловреда.

Однако ссылку всегда можно проверить в адресной строке. Фишинговые ссылки имеют странный URL с большим количеством хаотичных букв, цифр и знаков.

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