Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал неразрешимой ситуацию, сложившуюся в результате строительства Крымского моста. Об этом дипломат сообщил в пятницу, 20 августа в интервью украинскому изданию «Новое время».

«Проблема Керченского (Крымского. — Ред.) моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — заявил Кулеба, отметив, что РФ имеет возможность перекрыть Керченский пролив.

По его мнению, необходима новая стратегия действий черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии в Черном море.

«Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском», — считает глава МИД Украины.

Он добавил, что тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реализации в стране к 2035 году большой программы по развитию Военно-морского флота. По его словам, в государстве создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

20 июля Кулеба заявил, что Украина не позволит России «превратить Черное море в свое озеро». Чтобы не допустить этого, глава МИД Украины призвал объединить усилия Грузии, Молдавии и других государств Причерноморья, а также стран — членов НАТО.

21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Кулебы, отметив, что «чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем».

В Киеве неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

В свою очередь, первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов заявлял, что звучащие с украинской стороны угрозы в адрес Крымского моста в основной массе не более чем популизм.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других западных стран не признают итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.