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В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
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В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту

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Звучащие с украинской стороны угрозы в адрес Крымского моста в основной массе не более чем популизм. Об этом, в четверг, 27 мая, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

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«Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации», — заявил Кулишов, комментируя звучащие угрозы украинской стороны в отношении моста.

Он отметил, что силовые ведомства РФ, занимающиеся обеспечением безопасности переправы, оснащены самым современным вооружением и военной техникой «для предупреждения и пресечения возможных провокаций».

«Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии», — сообщил Кулишов.

Руководитель Пограничной службы ФСБ добавил, что в России внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных провокаций и диверсий в этом районе. РФ может быстро нарастить число кораблей охранения на южной границе государства, заключил Кулишов.

Из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста, суть которых сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракеты «Нептун», якобы способна уничтожить переправу.

17 марта украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» — уникальное вооружение, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

В свою очередь, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев полагает, что «Нептун» — устаревший комплекс с низкой скоростью, ракеты которого легко сбить.

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