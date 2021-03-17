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На Украине рассказали о заставившей «психовать» Россию ракете

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Противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» — уникальное вооружение, из-за которого «психует Россия». Об этом 17 марта заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов изданию «Главред».

Восход «Нептуна»: как создание новых ракет ужесточает риторику Украины
На самом деле эти образцы вооружений не представляют серьезной угрозы, отмечают эксперты

По его словам, в настоящее время нет противодействия этой ракете, поэтому можно считать, что на вооружении армии Украины появилась уникальная вещь

Как добавил Жданов, этими ракетами интересовались и США.

«Ракета летит над водой на высоте 3–300т м, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — заявил украинский эксперт.

15 марта глава минобороны Украины Андрей Таран рассказал, что комплексы были изготовлены государственным киевским конструкторском бюро «Луч». В ведомстве отмечали, что ВМС страны уже получили опытные образцы «Нептуна», пишет «Газета.ру».

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 кг, она несет боеголовку массой до 150 кг. Скорость ее хода — порядка 900 км/ч. Один комплекс может пустить до 24 ракет одновременно.

Профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев полагает, что «Нептун» — устаревший комплекс с низкой скоростью, эти ракеты легко сбить.

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