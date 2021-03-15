ВМС Украины получили первые ракетные комплексы «Нептун»

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун». Об этом 15 марта сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун» переданы в состав ВМС Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны страны Андрей Таран отметил, что комплексы были изготовлены государственным киевским конструкторском бюро «Луч». С помощью новой техники ВСУ намерены усилить свои способности в Азово-Черноморском регионе.

«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличить сдерживающий потенциал и повысить влияние Украины на море. Наше домашнее задание — замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», — добавил Таран.

1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США решили предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ». Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

24 февраля начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Украине важны достижения совместимости армии с военными формированиями альянса, а также получение финансовой помощи. Он отметил, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в 2021 году Украина будет продолжать проводить реформы по стандартам НАТО.