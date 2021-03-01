США выделят Украине новый пакет военной помощи в $125 млн

Новая американская администрация решила предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Об этом заявил 1 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — приводит его слова ТАСС.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине «сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ». Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение «оперативной совместимости с НАТО», добавил пресс-секретарь Пентагона.

24 февраля начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнейчук заявил, что Украине важны достижения совместимости армии с военными формированиями альянса, а также получение финансовой помощи. Он отметил, что практическая и материально-техническая помощь от альянса является приоритетной. В связи с этим в 2021 году Украина будет продолжать проводить реформы по стандартам НАТО.

По словам Корнейчука, в этом году страна собирается получить береговой ракетный комплекс «Нептун», средний разведывательный корабль, американские патрульные катера типа Island и другое вооружение.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация на юго-востоке страны не помешает вступлению Украины в НАТО. Он добавил, что в настоящий момент главным вопросом является переход украинской армии к стандартам альянса.