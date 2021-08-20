Ученые записали на видео переход коронавируса через нос в мозг

Международная группа исследователей из США, Канады и Германии в реальном времени при помощи биолюминесцентной визуализации показала, как SARS-CoV-2 распространяется в организме и поражает органы. Видеозапись появилась на YouTube-канале YaleCampus.

Ученые ввели в организм мыши белки, которые светятся при специальной съемке. Оказалось, что после введения вирус начинает осваивается в носовой полости, откуда перемещается в легкие. Так, на третий день бактерии начинают быстрее распространяться и затрагивать другие органы.

На шестой день вирус добирается до мозга и поражает его, после чего мышь погибает, добавляет «Газета.ру».

«Контроль с помощью визуализации в реальном времени за тем, как распространяется вирус, может быть использован для быстрого определения эффективности лечения всего за три-пять дней, что позволит сэкономить время для разработки мер противодействия нынешним и будущим пандемиям», — считает соавтор исследования Прадип Учил.

Вместе с тем ученые уточнили, что в эксперименте животным вводили антитела, полученные из человеческой плазмы. Если мышь получала их до заболевания COVID-19, то распространение вируса удавалось предотвратить.

При этом, если грызун получал антитела уже после заражения, то он выздоравливал к третьему дню.

Накануне стало известно, что ученые нашли в морских водорослях, распространенных на Дальнем Востоке, вещества, которые могут стать основой лекарств против тромбозов — распространенного осложнения COVID-19.

В России проводится масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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