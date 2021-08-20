Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Лана Дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
Мир
ФСБ рассекретила имена погибших от японского биооружия солдат СССР
Мир
Художник-фотореалист Чак Клоуз скончался в США
Мир
Китайцам разрешили заводить троих детей
Общество
Вильфанд спрогнозировал в Хабаровском крае опасную паводковую ситуацию
Мир
Талибы начали розыск помогавших США и НАТО афганцев
Армия
Разработчик рассказал о проекте самолета-носителя дронов на базе Ил-76
Интернет
Цукерберг запустил сервис для собраний в виртуальной реальности
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с «Газелью» и легковушкой в Туве

Лана Дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в ее завещании прописан запрет на посмертный релиз ее композиций. Об этом 19 августа пишет NME.

Есть и Лана: поп-звезда идет в оперу, рок-звезда выбирает рояль
Музыкальные новинки недели

Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: «Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика».

Дель Рей сопроводила свой пост словами: «Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке».

Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

Так, в январе 2018 года музыкант и продюсер Marshmello опубликовал новый трек с вокалом американского рэпера Лил Пипа. Композиция получила название Spotlight. Работа над ней началась за несколько недель до смерти рэпера, и Marshmello сам закончил песню по просьбе матери покойного.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021