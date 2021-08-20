Лана Дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен

Американская певица Лана Дель Рей сообщила, что в ее завещании прописан запрет на посмертный релиз ее композиций. Об этом 19 августа пишет NME.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram фото татуировки музыканта Андерсона Пака, которая представляет собой текст: «Когда я умру, пожалуйста, не выпускайте моих песен. Это были всего лишь демоверсии, не предназначавшиеся для того, чтобы их услышала публика».

Дель Рей сопроводила свой пост словами: «Это [прописано] в моем завещании, а также в его татуировке».

Как пишет NME, в последние годы выпуск посмертных альбомов становится популярным явлением. В частности, сборники композиций вышли после смерти рэперов Juice WRLD, Pop Smoke и Lil Peep.

Так, в январе 2018 года музыкант и продюсер Marshmello опубликовал новый трек с вокалом американского рэпера Лил Пипа. Композиция получила название Spotlight. Работа над ней началась за несколько недель до смерти рэпера, и Marshmello сам закончил песню по просьбе матери покойного.