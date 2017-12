Эксперты назвали точную причину смерти 21-летнего эмо-рэпера Лил Пипа

Медицинские эксперты обнародовали результаты токсикологического исследования, благодаря которому удалось установить точную причину смерти 21-летнего эмо-рэпера Лил Пип (Lil Peep).

Как сообщает издание Pitchfork, артист умер из-за «комбинированного наркотического воздействия» фентанила и ксанакса. Таким образом, подтвердилась предварительная версия его смерти.

Напомним, Лил Пип умер 16 ноября в Нью-Йорке в автобусе перед концертом. Момент смерти рэпера случайно снял на видео его друг Бекси. Он опубликовал кадры в соцсети, однако поняв, что снял последние минуты жизни Лил Пипа, удалил их, заменив роликом, в котором пообещал навсегда завязать с наркотиками.

Лил Пип получил популярность в России после клипа на песню Benz truck («Гелик»), который был записан с русскими субтитрами и частично снимался в Москве. Весной этого года Пип приезжал с концертом в РФ.

Его первый альбом Come Over When Youʼre Sober вышел в сентябре 2017 года.