Прямой эфир

Эксперты назвали точную причину смерти 21-летнего эмо-рэпера Лил Пипа

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинские эксперты обнародовали результаты токсикологического исследования, благодаря которому удалось установить точную причину смерти 21-летнего эмо-рэпера Лил Пип (Lil Peep).

Как сообщает издание Pitchfork, артист умер из-за «комбинированного наркотического воздействия» фентанила и ксанакса. Таким образом, подтвердилась предварительная версия его смерти.

Напомним, Лил Пип умер 16 ноября в Нью-Йорке в автобусе перед концертом. Момент смерти рэпера случайно снял на видео его друг Бекси. Он опубликовал кадры в соцсети, однако поняв, что снял последние минуты жизни Лил Пипа, удалил их, заменив роликом, в котором пообещал навсегда завязать с наркотиками.

Лил Пип получил популярность в России после клипа на песню Benz truck («Гелик»), который был записан с русскими субтитрами и частично снимался в Москве. Весной этого года Пип приезжал с концертом в РФ. 

Его первый альбом Come Over When Youʼre Sober вышел в сентябре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фанаты подозревают знакомую Лил Пипа в причастности к смерти рэпера
Oxxxymiron призвал бороться с наркозависимостью после смерти Лил Пипа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017