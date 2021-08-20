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ВМФ отработал создание маневренных пунктов базирования

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Минобороны провело учения, в ходе которых были построены причалы, хранилища, заправочные станции, места питания и отдыха. Как сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве, система создания морских мобильных баз успешно прошла проверку на Северном флоте.

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Отмечается, что прошедшие учения стали итогом пятилетней работы. В рамках тренировки для Военно-морского флота (ВМФ) закупили специальное оборудование, а также развернули особые подразделения.

Так, на губе Грязная Кольского залива создали район материально-технического обеспечения сил флота, оборудован пункт маневренного базирования. Возле берега появились временные пункты управления, ожидания погрузки на корабли, системы добычи и очистки воды, причалы. Были организованы места питания и отдыха личного состава.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, системы базирования кораблей ВМФ в случае начала войны становятся первоочередной целью для противника. Он отметил, что морякам важно иметь возможность быстро уходить из традиционных мест дислокации в скрытые.

«Кораблям необходимо топливо, пополнять запасы оружия и продовольствия. Для этого и создают мобильные базы», — отметил Болтенков.

Суть задач маневров, состоявшихся в Кольском заливе, состояла в том, чтобы отработать вывод сил флота из-под удара вероятного противника — США и НАТО — и развертывание такого мобильного пункта в укромном месте, которое изначально противнику неизвестно и будет сложно обнаружить, рассказал историк.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Корабли в любой гавани: флот получит мобильные причалы

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