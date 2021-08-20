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Украинская певица София Ротару приехала в Сочи на «Новую волну — 2021»

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Украинская певица София Ротару приехала в Сочи на открытие фестиваля Игоря Крутого «Новая волна — 2021». Об этом 19 августа стали известно из видео, опубликованных на официальной странице артистки во ВКонтакте.

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Отмечается, что на концерте она исполнила, в том числе, новую песню «Сердце размером с солнце», выпущенную в 2020 году.

Как сообщило издание «Комсомольская правда в Украине» на 19-й песенный конкурс в Сочи российский композитор лично пригласил Ротару. Отмечается, что 24 августа она примет участие в концерте на «Олимпийском» ко Дню независимости Украины.

В 2018 году народная артистка СССР отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине. В ноябре этого года стало известно о решении Ротару возобновить концертную деятельность в России.

14 декабря концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию, что Ротару отказывалась от выступлений из-за российско-украинского конфликта. По его словам, решение певицы связано с почтенным возрастом артистки.

Международный конкурс музыкальных исполнителей «Новая волна» впервые прошел в 2002 году. В течение 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В прошлом году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.

В конкурсе «Новая волна – 2021» участвуют представители Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана и России. В этом году нашу страну на «Новой волне – 2021» будут представлять трое участников — MAX BOX, Севиль и группа«GRINKEVICH. С 19 по 25 августа он пройдет в концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке в Сочи.

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