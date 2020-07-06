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Фестиваль «Новая волна» отменили из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Фестиваль «Новая волна», который планировалось провести в Казани в августе 2020 года, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Об этом генеральный продюсер фестиваля Игорь Крутой сообщил в Instagram.

«Организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал он.

По словам Крутого, из-за закрытия границ в связи с пандемией стало невозможным приглашение конкурсантов из других стран, передает RT.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены международный конкурс «Евровидение», музыкальные фестивали Rock im Park, Rock am Ring, «Доброфест», «Дикая мята», «Нашествие» и другие, передает НСН.

Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» с 2002 года ежегодно проводился в Юрмале, сообщается на сайте aif.ru. В июле 2014 года власти Латвии запретили въезд российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, которые должны были принимать в нем участие. Причиной запрета стало то, что артисты поддержали присоединение Крыма к России. В 2015 году Крутой заявил, что фестиваль не вернется в Латвию. После этого он проводился в Сочи.

Идея провести конкурс в татарстанской столице появилась три года назад. Решение было принято после множества совместных проектов — Универсиады в Казани, чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата по рабочим профессиям.

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