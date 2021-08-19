Ректор КФУ счел эффективным механизм подачи документов в вузы «в одну волну»

Введение механизма зачисления в один этап упрощает и упорядочивает систему приема в российские вузы, это шаг в сторону повышения ответственности всех сторон приемной кампании. Такое мнение в четверг, 19 августа, выразил ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров.

По его словам, благодаря новой системе формируется понятный и прозрачный рейтинг, в котором уже меньше места «играм» и «надуманным стратегиям», а абитуриенты точно видят свои шансы на поступление на все имеющиеся бюджетные места.

«Так, ранее нередко происходила ситуация, когда ребята в самый последний момент на этапе первой волны перекладывали свои документы в менее конкурентные вузы и на менее конкурентные программы, чтобы быть зачисленными в первую волну, хотя фактически имели шансы на поступление на более конкурентные специальности. Случалась и сложно прогнозируемая ситуация роста баллов во вторую волну, что ухудшало положение многих поступающих. Сегодня для абитуриентов и вузов формируется более предсказуемая и транспарентная конкурсная ситуация», — рассказал глава КФУ «Известиям».

Кроме того, уход от двухэтапной системы актуализирует необходимость более раннего и более информированного выбора абитуриентом приоритетных вузов и направлений подготовки, а также выдвигает на главный план профориентационную работу учебных заведений, отметил Гафуров.

На сегодняшний день, если не брать в расчет дополнительный набор и прием, сегодня у абитуриентов нет второго шанса, поэтому им стоит принять осознанное решение, подчеркнул ректор.

При этом Гафуров добавил, что на вузах лежит ответственность по коммуникации с абитуриентами и доведения до них достоверных условий набора, а также обеспечение четкой бесперебойной работы всех информационных систем.

«Зачисление в одну волну — это, безусловно, шаг в сторону повышения ответственности всех сторон приемной кампании. Абитуриенты должны более основательно подходить к выбору образовательного трека. А университеты должны обеспечивать прозрачность и непрерывную эффективную работу системы приема для оперативного взаимодействия», — заключил ректор КФУ.

Днем ранее стало известно, что в этом году многие абитуриенты испытали особые сложности с поступлением. 11 августа — в последний день, когда на сайте выбранного вуза можно было оставить согласие на зачисление, — на сайтах учебных заведений произошел ажиотаж, абитуриенты стали переходить из вуза в вуз, интернет-страницы висли, и в итоге многие потенциальные студенты с высокими баллами ЕГЭ не смогли сделать решающий «клик» и так и не попали ни в один вуз.

12 августа в интернете появилась петиция, адресованная Минобрнауки, с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. Подписанты считают, что существующий сейчас порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.