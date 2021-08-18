Прямой эфир
Политика
Председатель СПЧ высказался об идее сокращения рабочей недели
Мир
Трампа обеспокоил доступ КНР и РФ к брошенной в Афганистане технике США
Мир
Экс-госсекретарь Райс назвала вывод войск США из Афганистана поспешным
Общество
МЧС назвало города проживания туристов с Ключевского вулкана
Общество
Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Общество
Эксперт назвала вызывающие пищевую зависимость продукты
Происшествия
ДТП с участием машины экс-гендиректора «Спартака» произошло в Москве
Мир
Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США

Многие абитуриенты испытали сложности в приемную кампанию — 2021

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ректоры российских вузов признали приемную кампанию — 2021 успешной, сообщили 17 августа «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. В этот день в вузах начались зачисления по общему конкурсу (бакалавриат и специалитет), уточнили в министерстве.

Тяните билет, доставайте справку: каким будет начало учебного года в вузах
Столичные университеты — о том, какие правила будут действовать при посещении занятий и заселении в общежитие

«В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — приводит Минобрнауки слова ректора МГТУ им. Баумана Анатолия Александрова.

Тем не менее в этом году многие абитуриенты испытали особые сложности с поступлением. 11 августа — в последний день, когда на сайте выбранного вуза можно было оставить согласие на зачисление — на сайтах учебных заведений произошел ажиотаж, абитуриенты стали переходить из вуза в вуз, интернет-страницы висли, и в итоге многие потенциальные студенты с высокими баллами ЕГЭ не смогли сделать решающий «клик» и так и не попали ни в один вуз. По итогам этого 12 августа в интернете появилась петиция, адресованная Минобрнауки, с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. Подписанты считают, что существующий сейчас порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.

«При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать «ставки» на «выигрышные» конкурсные списки, распределять риски и так далее. Так не должно быть!» — гласит петиция.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Балльные «танцы»: почему абитуриенты с высокой оценкой ЕГЭ не смогли попасть в вузы

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021