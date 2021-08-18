Многие абитуриенты испытали сложности в приемную кампанию — 2021

Ректоры российских вузов признали приемную кампанию — 2021 успешной, сообщили 17 августа «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. В этот день в вузах начались зачисления по общему конкурсу (бакалавриат и специалитет), уточнили в министерстве.

«В целом нужно отметить, что конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился», — приводит Минобрнауки слова ректора МГТУ им. Баумана Анатолия Александрова.

Тем не менее в этом году многие абитуриенты испытали особые сложности с поступлением. 11 августа — в последний день, когда на сайте выбранного вуза можно было оставить согласие на зачисление — на сайтах учебных заведений произошел ажиотаж, абитуриенты стали переходить из вуза в вуз, интернет-страницы висли, и в итоге многие потенциальные студенты с высокими баллами ЕГЭ не смогли сделать решающий «клик» и так и не попали ни в один вуз. По итогам этого 12 августа в интернете появилась петиция, адресованная Минобрнауки, с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. Подписанты считают, что существующий сейчас порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места.

«При поступлении решающее значение (наравне с баллами ЕГЭ) имеют способности предугадывать намерения конкурентов, делать «ставки» на «выигрышные» конкурсные списки, распределять риски и так далее. Так не должно быть!» — гласит петиция.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Балльные «танцы»: почему абитуриенты с высокой оценкой ЕГЭ не смогли попасть в вузы