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В ГД ответили на слова Зеленского о «принятии» украинской власти Крымом

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о «радостном принятии» украинской власти полуостровом беспринципной наглой ложью и очередным популизмом. Об этом парламентарий заявил в четверг, 19 августа, в беседе с «Известиями».

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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Ранее в этот же день Зеленский сказал, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. По его мнению, с Украиной «в Крым вернется жизнь».

«У президента Зеленского, видимо, не сохранилось в памяти, как из Крыма пинками выгнали майдановских эмиссаров в 2014 году, почему же он думает, что постмайданную власть Крым примет как родную?» — подчеркнул Бальбек.

По словам депутата, крымчане ранее уже высказали свою позицию и на этом все революции жителей полуострова закончились. Как отметил парламентарий, «идти туда, откуда ушли, противоречит здравому смыслу».

«Но Владимир Зеленский чувствует Крым душой, а она у него насквозь лживая, значит, и то, что он говорит как бы от души, на самом деле беспринципная наглая ложь и очередной популизм», — заключил он.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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