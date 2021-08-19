Захарова заявила о возвращении Украине ноты протеста из-за визита Лаврова в Крым

Москва без рассмотрения вернула Украине ее ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым. Об этом в четверг, 19 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

12 августа Лавров выступил в Крыму на арт-кластере «Таврида».

«Семнадцатого августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере «Таврида». Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма», — заявила дипломат.

В связи с этим, по словам Захаровой, Москва призывает украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность России и предупреждает, что будет и в дальнейшем возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ.

«Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

23 августа состоится форум «Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины. Власти страны ожидают, что мероприятие посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.