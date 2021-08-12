Лавров объяснил желание Запада «наказать» Россию

Запад начал наказывать Россию, когда осознал, что ее «не сбить» с собственного пути. Такое заявление в четверг, 12 августа, сделал глава МИД страны Сергей Лавров.

«Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», — сказал он в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

23 июля Лавров рассказал, что Запад не любит Россию, поскольку страна развеяла иллюзии о своем развитии после развала СССР и проводит в настоящее время независимую политику.

Также он указал на раздражение из-за того, что Россия «не оправдала ожиданий» и занимает независимую позицию, в то время как западные страны хотят диктовать, а не договариваться. По словам министра, такая позиция будет проявляться и дальше.

В конце июня президент России Владимир Путин в своей статье к 80-й годовщине нападения Германии на СССР в немецком издании Die Zeit отметил, что, пережив ужасы Второй мировой войны, народы Европы преодолели отчуждение и восстановили доверие, однако в последние годы основной причиной стремительного роста взаимного недоверия на континенте стало расширение НАТО на восток.