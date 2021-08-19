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В Госдуме объяснили слова Зеленского о Крыме желанием поднять рейтинг

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В Крыму не найти шароварных патриотов, которые бы порадовались возвращению Крыма под контроль украинских властей. На это в четверг, 19 августа, указал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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Таким образом он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму якобы с радостью примут украинскую власть.

«Врать Зеленскому не привыкать, но здесь захлебнулся в собственной лжи. В Крыму протолкнуться негде от туристов, активно развивается инфраструктура, и где он собрался искать шароварных патриотов — ума не приложу», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

По словам парламентария, из уст Зеленского ложь «льется как патока». Депутат предположил, что украинский лидер с помощью «сладких речей» надеется поднять свой рейтинг.

«Не удивлюсь, если через пару дней Зеленский пообещает к Новому году отобедать где-нибудь в Ливадии, главное, чтобы электорат внимал его речам. Ну и, конечно, мы помним Петра Порошенко, который клялся вернуть полуостров чуть ли не в ближайшее воскресенье. В итоге полуостров не взял, пинок из президентского кресла получил. Вижу, что Зеленский выбрал себе похожий путь», — добавил Бальбек.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что у крымчан не возникнет проблем в «ментальным возвращением» в состав Украины, так как местные жители узнали, что будет на полуострове без власти Киева.

Также украинский лидер сказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и в поселок Кастрополь, а также выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

Эти слова Зеленского глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал дешевой клоунадой, вызывающей смех.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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