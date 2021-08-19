В Крыму высмеяли Зеленского за слова о жителях полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Крыма будут рады возвращению украинской власти на полуостров.

«Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером», — рассказал «РИА Новости» Гемпель.

Гемпель добавил, что в 2014 году жители полуострова сделали осознанный выбор на референдуме.

«На сегодня никто из крымчан ни разу не усомнился, что выбор был сделан правильно. На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела», — добавил Гемпель.

Он заявил, что Зеленский может лично приехать в Крым и посмотреть, как довольны жители полуострова своей жизнью.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. Украинский лидер считает, что у крымчан не возникнет проблем в «ментальным возвращением» в состав Украины, так как местные жители узнали, что будет на полуострове без власти Киева.

В четверг президент Украины также сказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и в поселок Кастрополь, а также выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ заявил, что выпить шампанского в Крыму Зеленский сможет только как частное лицо, оставив мечты о возвращении полуострова под контроль Киева. Парламентарий призвал главу государства оставить надежды на приезд в «украинский» Крым.

3 августа Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.