Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за расширения формата

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден встретятся в Вашингтоне 31 августа. О переносе встречи 19 августа сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Как отметил Кулеба, встреча была перенесена на один день, с 30 августа на 31 августа, из-за расширения программы визита украинского лидера. По его словам, между главами государств также запланирована встреча с глазу на глаз.

«Мы договорились из США о переносе этой даты на один день, в частности, из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате «с глазу на глаз», — сказал Кулеба на брифинге в четверг.

До этого, 13 августа, Кулеба заявил, что визит украинского президента Украины в США станет «историей успеха», поскольку в ходе этой поездки между сторонами будут достигнуты конкретные договоренности.

9 августа Кулеба заявил, что Зеленский и Байден во время запланированной на конец августа встречи обсудят три блока вопросов: политический, тему Донбасса и полуострова Крым, а также проблемы украинской экономики.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Зеленский приедет в Вашингтон с визитом 30 августа. По ее словам, визит подтвердит «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины».

В тот же день Зеленский заявил, что от встречи с президентом США ждет содержательного разговора по поводу Донбасса и реформ.

7 июня состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Лидеры обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине. Именно тогда американский лидер пригласил Зеленского посетить Вашингтон.