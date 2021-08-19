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Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 млн и уехал в командировку

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Сотрудники полиции в Биробиджане обнаружили в одном из дворов города бесхозной чемодан, который стоял вблизи жилого дома. Как отмечает региональное управление МВД, чемодан простоял на улице без присмотра на протяжении нескольких часов, чем вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов.

«Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его. После вскрытия чемодана они обнаружили, что в нем находятся крупная сумма денег, планшет и другие личные вещи», — сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 августа.

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После этого на место обнаружения чемодана была направлена следственно-оперативная группа. Выяснилось, что внутри чьего-то багажа находилось 15 млн рублей.

Полицейские выяснили личность владельца чемодана. Мужчина же объяснил, что торопился в командировку и, когда вышел из подъезда, поставил свой чемодан рядом с машиной. После этого ему кто-то позвонил, он сел в авто и уехал, а чемодан остался стоять на улице.

Когда он понял, что произошло, он немедленно позвонил жене. Та в свою очередь выглянула в окно и увидела чемодан, окруженный стражами порядка.

«Семейную пару пригласили в МОМВД России «Биробиджанский» и вручили потерянное имущество. Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом», — добавляли в МВД.

В феврале сообщалось, что московские полицейские вернули мужчине 120 тыс. рублей, которые он потерял в одном из столичных торговых центров.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года мужчина, который приехал в ТЦ за покупками, выронил из внутреннего кармана пальто конверт с деньгами. На полу конверт обнаружила девушка, когда совершала покупки. Она забрала его и в установленном законом порядке передала в отдел полиции по месту жительства, чтобы их вернули владельцу.

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