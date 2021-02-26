В Москве полицейские вернули мужчине потерянные им в ТЦ 120 тыс. рублей

Московские полицейские вернули мужчине 120 тыс. рублей, которые он потерял в одном из столичных торговых центров. Об этом в пятницу, 26 февраля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года мужчина, который приехал в ТЦ за покупками, выронил из внутреннего кармана пальто конверт, в котором лежало около 120 тыс. рублей. На полу ТЦ конверт обнаружила девушка, когда совершала покупки. Она забрала его и в установленном законом порядке передала в отдел полиции по месту жительства, чтобы их вернули владельцу.

Участковый уполномоченный в ходе проверки изучил записи с камеры видеонаблюдения в магазины, благодаря чему удалось установить личность мужчины, который потерял деньги. Им оказался 59-летний москвич. Мужчину пригласили в ОВД «Ховрино», где и вернули утерянное.

Гражданин заявил, что не представлял, где мог выронить конверт с деньгами, и думал, что уже никогда не отыщет пропажу. Он поблагодарил полицейских и девушку, нашедшую конверт.

В 2019 году сообщалось, что полицейские в Архангельске нашли и вернули местной жительнице 1,2 млн рублей, которые она забыла в автобусе.