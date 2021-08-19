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Эксперт назвал способную вытеснить биткоин валюту

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Альткоин пока не может составить конкуренцию биткоину, полноценной альтернативой данной криптовалюте может стать доллар США. Об этом 19 августа рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

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Он напомнил, что доллар является валютой международный расчетов. Кроме того, именно доллар используют на крупнейших фондовых площадках — New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.

«До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой. Так было, пока не разразился финансовый кризис 2008–2009 года: тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин», — рассказал эксперт «Прайм».

Как рассказал эксперт, несколько лет назад лайткоин (LTC) назывался альтернативой биткоину, пишет «Газета.ру». Однако «криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет», уточнил Ордин.

8 августа стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с середины мая. Так, криптовалюта сначала снижалась в цене на 2,4%, до $43,34 тыс., а затем достигла отметки $45,31 тыс.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

Сам Маск заявил 22 мая, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Незадолго до этого он назвал криптовалюту Dogecoin «потенциально многообещающим проектом».

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