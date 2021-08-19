Эксперт назвал способную вытеснить биткоин валюту

Альткоин пока не может составить конкуренцию биткоину, полноценной альтернативой данной криптовалюте может стать доллар США. Об этом 19 августа рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

Он напомнил, что доллар является валютой международный расчетов. Кроме того, именно доллар используют на крупнейших фондовых площадках — New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.

«До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой. Так было, пока не разразился финансовый кризис 2008–2009 года: тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин», — рассказал эксперт «Прайм».

Как рассказал эксперт, несколько лет назад лайткоин (LTC) назывался альтернативой биткоину, пишет «Газета.ру». Однако «криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет», уточнил Ордин.

8 августа стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с середины мая. Так, криптовалюта сначала снижалась в цене на 2,4%, до $43,34 тыс., а затем достигла отметки $45,31 тыс.

В апреле стоимость биткоина установила новый исторический максимум в $62,7 тыс. Это произошло после того, как компания американского предпринимателя Илона Маска Tesla сообщила об инвестициях в размере $1,5 млрд в данную криптовалюту.

Сам Маск заявил 22 мая, что предпочитает криптовалюту классическим денежным средствам. Незадолго до этого он назвал криптовалюту Dogecoin «потенциально многообещающим проектом».